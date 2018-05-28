Грузовик с битумом опрокинулся в Докшицком районе: потребовалась помощь спасателей

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 28 мая вблизи деревни Березино Докшицкого района. Об этом сообщили в МЧС.





Сообщение о ДТП поступило спасателям в 16.37. Когда Работники МЧС прибыли на место происшествия, выяснилось, что на 169-м километре трассы Р86 водитель МАЗа не справился с управлением и съехал в кювет, где грузовик, перевозивший цистерну с битумом, опрокинулся.





В результате аварии 37-летний водитель и его пассажир оказались заблокированы в кабине МАЗа. Их при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.