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Грузовик с битумом опрокинулся в Докшицком районе: потребовалась помощь спасателей

29.05.2018 10:35 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 28 мая вблизи деревни Березино Докшицкого района. Об этом сообщили в МЧС.


Сообщение о ДТП поступило спасателям в 16.37. Когда Работники МЧС прибыли на место происшествия, выяснилось, что на 169-м километре трассы Р86 водитель МАЗа не справился с управлением и съехал в кювет, где грузовик, перевозивший цистерну с битумом, опрокинулся.


В результате аварии 37-летний водитель и его пассажир оказались заблокированы в кабине МАЗа. Их при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.

 
 
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В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести
 
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