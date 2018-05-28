Мой бизнес. Солигорская семья делает «волшебные» украшения



Евгений и Вероника Пригодич с маленьким сыном Добрыней. У них семейный бизнес — мастерская по изготовлению украшений из смолы и дерева. Средняя цена их — 35 рублей. Фото: Евгения Нечаева

В Солигорске Евгений и Вероника Пригодич создают эксклюзивные украшения из смолы и дерева. В интервью «Кур`еру» пара рассказала, почему они решили открыть мастерскую, почему хотят переехать в Минск и сколько стоят их украшения.

Магазин «Сова»

В 2013 году супруги открыли магазин изделий хендмейд «Сова». Там они продавали товары ручной работы белорусских мастеров: мыло, ловцов снов, календари, открытки, шкатулки. Накрутку на них делали не более 30 процентов.

Магазин закрылся через 2,5 года. Дело не пошло по двум причинам. Первая — дорогая аренда: в центре Солигорска она была 31 доллар за квад­рат, а в Минске на Немиге — 17 долларов. Вторая — солигорчане не понимают ценность и красоту ручной работы.

«Однажды в магазин зашла бабушка и сказала: «Лучше бы вы колбасу продавали, чем это», — рассказывает Вероника.

Мастерская в гараже

После закрытия магазина пара решила сама создавать уникальные изделия и открыла мастерскую в гараже у родителей. Они его утеплили, поставили печь-буржуйку, установили приспособления для обработки дерева, приобрели ручной инструмент, шлифовальный станок, торцовочную пилу.

«Мастерская — это не такой риск, как магазин, когда ежемесячно платишь налог, аренду в 500 долларов, „коммуналку“ около 100 рублей, когда боишься краж и волнуешься за сохранность товаров мастеров. В мастерской же ты творишь для себя, сам себе хозяин и платишь раз в год одну базовую — 24,5 рубля», — объясняет Вероника.

Украшения из дерева и смолы

Солигорчане закупают смолу и дерево оптом. За литр эпоксидной смолы они платят 50 рублей. За брусок 10×5 см — от 10 до 50 рублей в зависимости от дерева. Обычно пара закупает карельскую берёзу, морёный дуб, граб белый, стабилизированное дерево, вяз, дуб, орех, кап и сувель.

На одно украшение уходит около недели. Каждое из них проходит более десяти этапов. Один из важных и интересных — внутреннее наполнение. Внутрь украшений Вероника добавляет цветы, мох, насекомых, блёстки и краску.

«Этому делу мы учились с нуля. Брали информацию из интернета, вебинаров, мастер-классов. Сами пробовали использовать разные техники обработки дерева, эффекты наполнения, смолу», — рассказывает Вероника.

Стоят эти украшения как серебряные: кольца — от 50 до 70 руб­лей, кулоны и серьги — от 25 до 40 рублей.

«Золото и серебро штампуются на фабрике. Наши украшения — ручной труд. Они продаются в единственном экземпляре, повторить их невозможно, потому что каждый кусочек сруба уникальный, как и огранка, наполнение», — поясняет Вероника.

Доход

Мастерская — основная работа Вероники и вторая для Евгения, который работает электриком на предприятии.

По словам Вероники, доход от украшений приносит столько же денег, сколько декретные и зарплата мужа.

Пара не может сказать точно, сколько они зарабатывают, потому что в один месяц у них может быть много заказов, а в другой — ни одного. Например, на трёхдневной выставке в Минске они заработали на самокат и пуховик для ребёнка.

На рекламу тратят от 7 долларов в месяц

Товар супруги рекламируют в соцсетях. Например, один пост в Instagram стоит 7 долларов в неделю. Каждый день работа Вероники в соцсетях занимает два часа.

Планы

Пара планирует переехать в Минск, где люди более ценят товары хендмейд, и заняться декоративной мебелью для дома.