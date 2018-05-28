Белорусский промышленный форум стартует в Минске

Мероприятие проходит в столичном Футбольном манеже и продлится до 1 июня. В Минск приедут представители немецких компаний, которые примут участие в специализированной конференции Industry 4.0.

Главное событие форума – XXI Международная специализированная выставка «ТехИнноПром».

Цель выставки – показать важнейшие последние инновации и достижения в промышленности и энергетике. Организаторы сообщают, что на форме ожидается проведение свыше 50 программ.

В Футбольном манеже будут представлены новинки авиакосмических технологий, сферы 3D-печати, индустрии искусственного интеллекта и виртуальной реальности, роботостроения, беспилотных систем управления автотранспортом. Активное участие принимает Россия – Свердловская, Курганская, Псковская, Брянская области, Новосибирск. Приедут представители Китая, Украины, Швеции.

Посетители ознакомятся с достижениями цифровых технологий в промышленности, бизнесе, экономике. Например, интернет вещей, облачные сервисы, новинки производства электромобилей и др.

Все желающие смогут пройти тест-драйв на первом отечественном электромобиле.