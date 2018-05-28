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Роман Абрамович получил гражданство Израиля и стал богатейшим жителем этой страны
Российский предприниматель Роман Абрамович стал самым богатым гражданином Израиля, передают информагентства.
В частности, сообщается, что владелец футбольного клуба «Челси» Абрамович столкнулся с трудностями при продлении британской визы, в итоге стал гражданином Израиля и намерен жить в Тель-Авиве.
Миллиардер приземлился в аэропорту Бен-Гурион на своём частном самолёте, там ему и вручили удостоверение личности гражданина Израиля.
По сообщениям СМИ, Роман Абрамович планирует жить в гостинице, которая переделана под частную резиденцию в Тель-Авиве. Правда, некоторые источники сообщили, что он покинул Израиль почти сразу после получения удостоверения личности.
Состояние Абрамовича в 2018 году, по разным данным, оценивается в $10,8 млрд – $11,4 млрд.
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Владелец футбольного клуба «Челси» Абрамович столкнулся с трудностями при продлении британской визы, в итоге стал гражданином Израиля и намерен жить в...
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