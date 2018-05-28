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​Роман Абрамович получил гражданство Израиля и стал богатейшим жителем этой страны

29.05.2018 10:56 — Разное | ОНТ  
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Российский предприниматель Роман Абрамович стал самым богатым гражданином Израиля, передают информагентства.

В частности, сообщается, что владелец футбольного клуба «Челси» Абрамович столкнулся с трудностями при продлении британской визы, в итоге стал гражданином Израиля и намерен жить в Тель-Авиве.

Миллиардер приземлился в аэропорту Бен-Гурион на своём частном самолёте, там ему и вручили удостоверение личности гражданина Израиля.

По сообщениям СМИ, Роман Абрамович планирует жить в гостинице, которая переделана под частную резиденцию в Тель-Авиве. Правда, некоторые источники сообщили, что он покинул Израиль почти сразу после получения удостоверения личности.

Состояние Абрамовича в 2018 году, по разным данным, оценивается в $10,8 млрд – $11,4 млрд.

 
 
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Владелец футбольного клуба «Челси» Абрамович столкнулся с трудностями при продлении британской визы, в итоге стал гражданином Израиля и намерен жить в...
 
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