Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар подорожал до максимума за 19 дней, биткойн -133.54.
Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0079 рубля до 2,0156 BYN/USD. Доллар дорожает уже третий раз подряд.
Средневзвешенный курс евро опустился на 0,0016 рубля до 2,3450 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся на 0,0037 рубля до 3,2250 BYN/100RUB.
Bitcoin − 7120.18$ (-133.54);
Bitcоin Cash/ВСС – 885.61$ (-47.67);
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Еthereum − 520.26$ (12.98);
ZCаsh − 228.33$ (-18.68);
Monero − 151.03$ (-7.8).