Гимназия города Дзержинска приглашает всех любителей программирования посетить летние IT-интенсивы.
Задачи интенсива:
- познакомить с существующими средами разработок,
- показать их использование,
- увлечь и заинтересовать детей изучением программирования.
Длительность интенсива – 10 занятий на протяжении 2-х недель с понедельника по пятницу.
Длительность каждого занятия – с 18.00 до 19.30.
Место проведения: кабинет 31.
Возраст 7-9 лет (1-3 класс)
с 04.06 по 15.06
с 06.08 по 17.08
• 3D моделирование – 4 занятия
• 3D программирование игр – знакомство со средой – 4 занятия
• Лаборатория ИГР – создай свою игру – 2 занятия
Возраст 10-12 лет (4-6 класс)
с 18.06 по 30.06
с 20.08 по 31.08
• 3D моделирование -3 занятия
• 3D программирование игр – знакомство со средой – 4 занятия
• Создай свой сайт – Юный блогер – 3 занятия
Возраст 14 и старше (7-11 класс)
с 16.07 по 27.07
• Web – создание сайта-блога (tilga, wix) – 5 занятий;
• jScript – 5 занятий
Занятия будет проводить педагог дополнительного образования Букина Оксана Вадимовна, тел. +375 (29) 771-00-13.
Общая стоимость 10-ти занятий (одного интенсива) – 20 р. (1 занятие – 2 р.).