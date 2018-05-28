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Предприятия установили антирекорд по уволенным работникам за последние 11 месяцев
В Беларуси предприятия в апреле установили антирекорд за последние 11 месяцев по соотношению принятых и уволенных работников. Так, в прошлом месяце организации отдали трудовые книжки 64 135 работникам, а взяли на работу — на 14,3 тысячи человек меньше, следует из данных Белстата.
В апреле уволенных было на 22,3% больше, чем принятых на работу. Это антирекорд за последние 11 месяцев. В последний раз хуже ситуация была в мае прошлого года, тогда это соотношение составило 23%.
В апреле число работников выросло только в таких сферах деятельности как информация и связь (+44%), горнодобывающая промышленность (+31,1%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (+5,9%).
В остальных отраслях активнее увольняли, чем принимали на работу новичков. Больше всего ушли предприятия, которые занимаются снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (уволенных на 83,2% больше, чем принятых). В целом по промышленности уволенных в прошлом месяце было на 42,2% больше, чем принятых, в образовании — на 32,9%, а в организациях здравоохранения и соцуслуг — на 30,1%.
В 2017 году в Беларуси организации
Напомним, в Беларуси на начало мая было 21 758 безработных. Это почти на 1,1 тысячи человек меньше,
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В Беларуси предприятия в апреле установили антирекорд за последние 11 месяцев по соотношению принятых и уволенных работников.
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