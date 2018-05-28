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Механизаторов «Столбунского» поблагодарили за нелёгкий труд

29.05.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Механизаторов «Столбунского» поблагодарили за нелёгкий труд

Александр Гончеров

— Вот так непросто добывается хлеб! — Галина Владимировна Ковалёва, директор ОАО «Столбунский», показывает на раздольные поля хозяйства. — Благо прошли дожди, посевам во благо, механизаторам стало легче трудиться — не так пыльно и жарко. Впрочем, нашим труженикам погоду выбирать не приходится. Выходят они в поле, не считаясь с трудностями.

В тот день разговор с руководителем хозяйства мы вели в ожидании, когда к окраине поля подъедет Александр Гончеров.

— Молодой, но грамотный и трудолюбивый работник, — отзывается о своём подчинённом Галина Владимировна. — Трепетно относится к технике, не хочет, чтобы и минуты простаивала мощная машина в погожий день. Нам бы побольше таких в хозяйство!

Столбунского механизатора отвлекли от дел, чтобы выразить слова благодарности за нелёгкий труд и вручить небольшой подарок, председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Фёдорова, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома Алексей Петренко, директор ОАО «Столбунский» Галина Ковалёва, инспектор по кадрам этого хозяйства Татьяна Таранова.

Следующим адресатом благодарственного письма с подарком стал Алексей Астапенко. Опытный в работе, с большим трудовым стажем, механизатор смутился повышенному вниманию к его персоне. Но добрые слова сделали своё дело: очевидно было, что человеку приятно.


Механизаторов «Столбунского» поблагодарили за нелёгкий труд

Ирина Фёдорова поздравляет механизатора Владимира Гончерова

Крепкие рукопожатия, слова благодарности и подарок принимал ещё один механизатор хозяйства — Владимир Гончеров. Владимир Петрович от имени местных механизаторов высказал просьбу изыскать возможности для ремонта кондиционеров в кабинах тракторов, а также пересмотреть надбавки за вредные условия труда.

Инициативу поблагодарить за труд некоторых механизаторов ОАО «Столбунский» выразил первый заместитель председателя Ветковского райисполкома Антон Тихоновский. В настоящее время во владениях этого сельхозпредприятия, после укрупнения за счёт двух ближайших хозяйств, находится четвёртая часть всех посевных площадей района. Столбунские сельхозугодия занимают 9975 гектаров, в том числе 8775 га пашни. В посевную кампанию на долю местных механизаторов выпали самые напряжённые задания. Чтобы справляться с агротехническими сроками посевной, хозяйству в помощь были брошены силы механизированного отряда из мощных энергонасыщенных тракторов Ветковского агросервиса. Несколько сот гектаров пахотных земель были отданы в краткосрочную аренду другим хозяйствам. С посевной в «Столбунском» справились!

Одно из крупнейших хозяйств на Ветковщине с апреля текущего года возглавляет Галина Ковалёва — опытный, уважаемый в районе руководитель. Не новичок в сельском хозяйстве, человек с государственным подходом, она знает, как весенний день год кормит, как на результатах труда аграриев базируются успехи животноводов, как в целом организовать работу большого — около 190 человек — коллектива.

По словам Галины Владимировны, в настоящее время основной упор в хозяйстве делается на создание надёжной кормовой базы на предстоящий зимне-стойловый период. Осенью прошлого года и этой весной были заложены и подкормлены минеральными удобрениями многолетние травы для сенокосов. Посевы поднялись и радуют глаз. Но спешить их сейчас скармливать животным на фермах не рационально — зима придёт, спросит.

— Молодую люцерну, ежу и кострец будем смешивать с силосом, запасы которого ещё есть до нового урожая. Поголовье отправим выпасаться на луга. В дальнейшем при благоприятных погодных условиях нацелены заготовить побольше качественного сена, сенажа. Ориентируемся на создание полуторагодичного запаса кормов, до 35 ц к.ед. на условную голову. Это позволит выйти к средним прогнозным показателям предшествующих трёх лет, — поясняет глава сельхозпредприятия. — По ряду причин в хозяйстве есть проблемы. Но своевременно разруливать многие ситуации, чтобы сельхозпроизводство не останавливалось, помогают руководители района, специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия. Есть опора и в самом хозяйстве — это люди, работники коллектива. Руководящий костяк «Столбунского» — профессионалы своего дела, заинтересованные в результатах труда. Народ трудолюбивый и ответственный. Спасибо им за это.

Наталья ТИТУШКИНА.

 
 
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Александр Гончеров — Вот так непросто добывается хлеб! — Галина Владимировна Ковалёва, директор ОАО «Столбунский», показывает на раздольные поля...
 
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