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На прошлой неделе в Буда-Кошелёво прошёл зональный этап слета юных спасателей-пожарных

29.05.2018 — Разное | Новости Ветки  
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На прошлой неделе в Буда-Кошелёво прошёл зональный этап слета юных спасателей-пожарных

Всё об установке автономных пожарных извещателей, правилах их эксплуатации и обслуживания знают юные спасатели-пожарные из средней школы №1 города Ветки имени А.А. Громыко. Во время профилактических акций они вместе с инспектором группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Ветковского РОЧС Аллой Лисичкиной проводят мастер-классы для взрослых и детей по возможностям использования АПИ в быту. А на прошлой неделе эти (и не только эти) знания они демонстрировали на зональном этапе слёта юных спасателей-пожарных, который прошёл в городе Буда-Кошелёво.

На «линию спасения» вышли Егор Дремезов, Артём Беляцкий, Никита Рассафонов, Фёдор Телелейко, Владислав Полицин, Алеся Прокошина, Валерия Рыштакова, Анастасия Барсукова, Ксения Шацева и Алина Галустова. Далеко не всё у ребят получилось. Но было многое, что вызвало неподдельное восхищение жюри. Например, выступление команды во время конкурса «БМОСП — организация моя». В боевом развёртывании наши ребята оказались самыми быстрыми и техничными. Если бы не некоторые шероховатости, они бы были безоговорочными лидерами в этой дисциплине. Немного хуже справились  с оказанием первой доврачебной помощи и смотром строя. В результате команда — дебютанты соревнования —  в общем зачёте заняла третье место.

Слаженность ветковской команды заметила председатель Буда-Кошелёвской районной организации РОО «Белая Русь» Светлана Серафимович. Она вручила им специальный приз от своей организации — персональные чашки с изображением достопримечательностей города.

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Всё об установке автономных пожарных извещателей, правилах их эксплуатации и обслуживания знают юные спасатели-пожарные из средней школы №1 города Ветки имени...
 
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