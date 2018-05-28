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Последствия шторма «Альберто» устраняют в США и на Кубе: жертвами непогоды стали два человека
Погибшие – журналисты одного из американских телеканалов, снимавшие репортаж о разгуле стихии.
В стране бушуют наводнения и сильный ветер. Сразу в нескольких штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации. А на Кубе из-за непогоды эвакуировали около 13 тысяч жителей. На острове с перебоями работает транспорт. Сейчас «Альберто» ослаб, но продолжает двигаться на север.
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Погибшие – журналисты одного из американских телеканалов, снимавшие репортаж о разгуле стихии.
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