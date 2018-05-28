Брестское небо бороздят самолёты, а горожане фотографируют инверсионные следы

Вчера, 28 мая 2018 года, в понедельник, небо над Брестом было буквально расчерчено инверсионными (конденсационными) следами самолётов. Обычно их довольно много, но вчерашний день было как-то уж очень много. Над городом пролегает воздушный коридор, который интенсивно используют пилоты гражданских самолётов. К слову, существует приложение для мобильных телефонов, благодаря которому можно легко узнать - что это за борт летит над вами, куда направляется, откуда и на какой высоте. А можно просто любоваться...



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55920.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55920.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55920.php

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Конденсационный след (устар. инверсионный след, реактивный след) — видимый след, возникающий в атмосфере за движущимися летательными аппаратами при определённых состояниях атмосферы. Явление наблюдается наиболее часто в верхних слоях тропосферы, значительно реже — в тропопаузе и стратосфере. В отдельных случаях может наблюдаться и на небольших высотах. Конденсационные следы относятся к отдельной группе облаков — техногенным, или искусственным облакам — Ci trac. (Cirrus tractus, cirrus — перистый, tractus — след).

Своё название след получил от процесса конденсации, который приводит к его появлению. Конденсация происходит только при таких условиях, когда количество водяного пара превышает то количество, которое необходимо для насыщения.