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ДТП в д. Молодово Ивановский р-н. Опубликованы ещё несколько фотографий
29.05.2018 11:04 — Разное | Виртуальный Брест
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Напомним, в ДТП пострадал водитель, его госпитализировали медики с места происшествия.
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Основная часть фото с места происшествия тут. Сегодня появились ещё несколько фото. Напомним, в ДТП пострадал водитель, его госпитализировали медики с места...
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