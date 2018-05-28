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ДТП в д. Молодово Ивановский р-н. Опубликованы ещё несколько фотографий

29.05.2018 11:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Основная часть фото с места происшествия тут. Сегодня появились ещё несколько фото.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55919.php

ДТП в д. Молодово Ивановский р-н. Опубликованы ещё несколько фотографий

Напомним, в ДТП пострадал водитель, его госпитализировали медики с места происшествия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55919.php

ДТП в д. Молодово Ивановский р-н. Опубликованы ещё несколько фотографий


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55919.php

ДТП в д. Молодово Ивановский р-н. Опубликованы ещё несколько фотографий

 
 
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Основная часть фото с места происшествия тут. Сегодня появились ещё несколько фото. Напомним, в ДТП пострадал водитель, его госпитализировали медики с места...
 
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