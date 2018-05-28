Полесский драматический театр в июне представит премьеру "Баба Шанель", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.



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Репертуар театра пополнится комедией, поставленной по пьесе современного российского драматурга Николая Коляды. Спектакль начинается с застолья, посвященного десятилетию ансамбля русской песни "Наитие". Его участницы собрались в гримерке, чтобы отметить юбилей. В разгар веселья появляется руководитель коллектива, который сообщает о ребрендинге ансамбля и представляет присутствующим солистку. Естественно, этой новостью женщины возмущены.

Труппа под руководством режиссера Павла Маринича уже приступила к репетициям. Параллельно витебчанин Петр Анащенко работает над художественным оформлением постановки. "Получится веселая, музыкальная комедия. При этом она затрагивает злободневную тему. Человеку непросто пережить ситуацию, когда у него забирают любимое дело, ради которого он живет. Такая несправедливость обламывает крылья", - отметил Павел Маринич.

Спектакль "Баба Шанель" артисты Полесского театра покажут 25 июня. Это будет последняя премьера, которой пинчане порадуют публику в нынешнем сезоне. Коллектив надеется, что постановка полюбится зрителям и займет достойное место в репертуаре.-0-