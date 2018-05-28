Повысят ли цены на общественные бани в Минске

Директор УП «Городские бани» Анатолий Марченко рассказал агентству « Минск-Новости », стоит ли ждать повышения цен на банные услуги.



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— Пока в этом нет необходимости, — сказал Марченко. — Финансово-экономическое положение предприятия улучшается. По нашему ходатайству на последней сессии Мингорсовета депутаты приняли решение о снижении коэффициента налога на недвижимость и на землю для действующих банных подразделений с общими отделениями (кстати, закрытая на реконструкцию баня № 1 под эту категорию не подпадает). Несмотря на то что предприятие перешло на самоокупаемость, для нас важно держать социально приемлемые цены. Ведь многие из наших посетителей — пенсионеры, люди с небольшим достатком. Безусловно, уделяем внимание качеству услуг, расширяем их перечень. И не забываем о конкурентах: кроме 8 подразделений УП «Городские бани» на 638 помывочных мест в Минске работают еще 128 заведений по оказанию банных услуг.

В последний раз цена на билеты в общие отделения коммунальных бань увеличилась до 8 рублей в июне 2016 года. Но, например, визит в ту же Лазню на Марьевской обойдется в 10 рублей с человека.