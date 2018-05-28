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Инженер в США купил Boeing, отвез в лес и превратил его в загородный дом
Бывший американский инженер, а ныне одинокий пенсионер Брюс Кэмпбелл живет в лесу. С воздуха его дом выглядит как чудом приземлившийся среди высоких деревьев самолет. Вы удивитесь, но это и в самом деле настоящий Boeing 727−400. Списанный авиалайнер хозяин купил в Греции, перегнал в США и приспособил его салон под жилье.
Дом-лайнер по площади сравним с большим коттеджем - 350 м2. Чтобы установить его на среди леса в штате Орегон и сделать его жилым 68-летний инженеру потребовалось около 220 тысяч долларов.
Как сообщает
Кэмпбелл холост и у него нет детей, живет один. Порядок внутри лайнера-дома как в доме холостяка.
Некоторые необходимые блага цивилизации он игнорирует. Спит Кэмпбелл на раскладном диване.
Как таковой кухни нет, но у Кэмпбелла есть все для приготовления пищи. Едой Кэмпбелл запасается раз в два месяца, закупая сразу все необходимое.
Душ —это просто свернутый в цилиндр лист белого пластика.
«Мой образ жизни меня вполне устраивает. У меня есть вода, электричество, интернет. Я сам готовлю. Иногда ко мне заглядывают туристы. У меня есть сайт airplanehome.com, на котором можно забронировать экскурсии», — говорит владелец дома в самолете.
К Кэмпбеллу заглядывают туристы практически ежедневно и это Кэмбелла нравится. При этом он под них не подстраивается и все могут наблюдать как он готовит, отдыхает, работает.
«Они приезжают ко мне и узнают что-то новое, я же благодаря им встречаюсь с интересными людьми», — рассказывает пенсионер.
Кэмпбеллу нравится Япония, там он бывал несколько раз. Инженер хочет приобрести там участок земли, купить еще один списанный самолет и сделать себе «заграничный» дом.
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68-летний Кэмпбелл никогда не был женат и у него нет детей, поэтому внутри лайнера-дома лишь относительный порядок.
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