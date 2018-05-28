ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пройдет День Швеции

29.05.2018 10:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске пройдет День Швеции
Евгений Гончар / АиФ

Главным козырем организаторов мероприятия станет приезд звезды шведской поп-музыки   Jenny from Ace of Base, которая выступит c вечерним концертом на главной сцене возле Ратуши. В концерте также примет участие белорусская группа «Akute». А для автолюбителей будет подготовлена зона автоторможения Volvo Car на улице Зыбицкой, где желающие смогут сами опробовать новую автомобильную систему City Safety.

В Минске пройдет День Швеции Социальный матриархат. Личный опыт покорения Швеции

Для фанатов шведской культуры в течение дня с главной сцены будет играть шведская музыка в исполнении хора «Concordia». Любимые хиты культовых «ABBA» и «Roxette» исполнит кавер-бэнд Петра Клюева. Танцевальный группа Madcaps удивит зрителей брейк- и хип-хоп-композициями. Посетители мероприятия также смогут поучаствовать в «Спеўным сходзе» и запеть по-шведски вместе с группой «Вурай».

В Минске пройдет День Швеции
На фото: посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнесон. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

В Минске пройдет День Швеции Есть ли в Беларуси меценаты, поддерживающие культуру?
Как рассказала журналистам посол Швеции в Беларуси Кристина ЮХАННЕСОН, в этом году праздник обещает быть еще интереснее и насыщеннее различными активностями. Представители официального сайта Швеции Sweden.ru, подготовили к мероприятию специальную программу, кульминацией которой станет выступление на сцене популярного шведского певца Jay-Jay Johanson. Кроме того, у гостей Дня Швеции будет шанс узнать больше о тонкостях кулинарного мастерства и шведской кухни у Анастасии Лундквист. А на культурно-образовательной площадке будет установлен шатер, где можно будет в течение дня при помощи очков виртуальной реальности познакомиться со Швецией с высоты птичьего полета. Одной из необычных инициатив этого года будут конкурсы и игры, связанные со сбором и сортировкой мусора. По словам посла Швеции, этой теме у нее в стране уделяют огромное внимание, поэтому не поделиться своим богатым опытом в этом вопросе было бы неправильно. Самых активных участников мероприятия ждут призы.

Кроме главной сцены, на площади также будут действовать и другие площадки: культурно-образовательная, информационная, детская, спортивная, автомобильная, индустриальная.

Праздник для минчан и гостей столицы организует Посольство Швеции в Беларуси совместно с Мингорисполкомом при поддержке шведских и белорусских компаний. Генеральными спонсорами Дня Швеции выступают Volvo Cars и ЕТС-Бел.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июня на площади Свободы состоится празднования дня шведской культуры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инженер в США купил Boeing, отвез в лес и превратил его в загородный дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика