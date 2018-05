В Минске пройдет День Швеции

Главным козырем организаторов мероприятия станет приезд звезды шведской поп-музыки Jenny from Ace of Base, которая выступит c вечерним концертом на главной сцене возле Ратуши. В концерте также примет участие белорусская группа «Akute». А для автолюбителей будет подготовлена зона автоторможения Volvo Car на улице Зыбицкой, где желающие смогут сами опробовать новую автомобильную систему City Safety.

Для фанатов шведской культуры в течение дня с главной сцены будет играть шведская музыка в исполнении хора «Concordia». Любимые хиты культовых «ABBA» и «Roxette» исполнит кавер-бэнд Петра Клюева. Танцевальный группа Madcaps удивит зрителей брейк- и хип-хоп-композициями. Посетители мероприятия также смогут поучаствовать в «Спеўным сходзе» и запеть по-шведски вместе с группой «Вурай».



На фото: посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнесон. Фото: АиФ / Евгений Гончар

Кроме главной сцены, на площади также будут действовать и другие площадки: культурно-образовательная, информационная, детская, спортивная, автомобильная, индустриальная.

Праздник для минчан и гостей столицы организует Посольство Швеции в Беларуси совместно с Мингорисполкомом при поддержке шведских и белорусских компаний. Генеральными спонсорами Дня Швеции выступают Volvo Cars и ЕТС-Бел.