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Апелляции двух «смертников» рассматриваются в Верховном суде
Дело Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко рассматривает 29 мая Верховный суд. В ходе процесса стало известно, что приведены в исполнение два других смертных приговора.
Напомним, 20 января 2018 года Минский городской суд
Во время первого прокурор Наталья Петровская
ЗатемдДело было отправлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
29 мая в ходе рассмотрения в Верховном суде апелляции Жильникова и Сухарко стало известно об исполнении приговора в отношении двух других смертников, пишут
Во время процесса Сухарко рассказал, что провел в камере смертников четыре месяца.
«Я сидел в камере смертников, у которых приговор уже вступил в силу. С 15 на 16 мая забрали из камеры Михаленю и Летова», - рассказал Сухарко.
Белорусские власти не сообщают об исполнении смертных приговоров. Об этом удается узнать либо из показаний других смертников, либо от правозащитников, которые контактируют с родными приговоренных.
Фото Алеся Беляцкого
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Дело Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко рассматривает 29 мая Верховный суд. В ходе процесса стало известно, что приведены в исполнение два других смертных...
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