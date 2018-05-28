Апелляции двух «смертников» рассматриваются в Верховном суде

Дело Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко рассматривает 29 мая Верховный суд. В ходе процесса стало известно, что приведены в исполнение два других смертных приговора.

Напомним, 20 января 2018 года Минский городской суд приговорил обоих фигурантов к смертной казни, бывшую активистку БРСМ Алину Шульганову, которая, по данным следствия, наняла их, чтобы они «проучили» неверного бойфренда и его новую девушку, - к 12 годам лишения свободы.

Во время первого прокурор Наталья Петровская просила приговорить к смертной казни исполнителей: 44-летнего Жильникова и 24-летнего Сухарко, а заказчика - Шульганову приговорить к 15 годам лишения свободы. Однако обвиняемая в организации преступления получила 12 лет заключения , двое исполнителей приговорены к пожизненному заключению.

ЗатемдДело было отправлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

29 мая в ходе рассмотрения в Верховном суде апелляции Жильникова и Сухарко стало известно об исполнении приговора в отношении двух других смертников, пишут naviny.by .

Во время процесса Сухарко рассказал, что провел в камере смертников четыре месяца.

«Я сидел в камере смертников, у которых приговор уже вступил в силу. С 15 на 16 мая забрали из камеры Михаленю и Летова», - рассказал Сухарко.

Белорусские власти не сообщают об исполнении смертных приговоров. Об этом удается узнать либо из показаний других смертников, либо от правозащитников, которые контактируют с родными приговоренных.

Фото Алеся Беляцкого