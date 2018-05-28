"Яндекс" представил умную колонку

На конференции YaC 2018 «Яндекс» представил колонку «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алиса». Это первое собственное устройство «Яндекса», сообщает vc.ru .



Изображение: Яндекс / vc.ru

Динамики станции способны выдавать звук на уровне 50 Вт. Устройство подключено к «Яндекс.Музыке» и позволяет управлять воспроизведением с помощью голоса.

Для распознавания голоса используется технология звука Yandex IO, которая использует семь микрофонов, установленных в колонке. В «Яндексе» говорят, что система может распознать голос пользователя сквозь музыку и другие шумы. Кнопка Mute отключает микрофоны на физическом уровне, пообещали в компании.

«Станцию» можно подключить к телевизору, она способна воспроизводить фильмы и сериалы из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», ivi и «Амедиатека».

«Станция» будет стоить 9990 российских рублей (около 322 белорусских), вместе с ней прилагается несколько подписок: на три месяца на «Амедиатеку», на два месяца на ivi и 12 месяцев — на «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск». В продаже устройства появятся летом 2018 года.