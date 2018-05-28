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"Яндекс" представил умную колонку
На
Динамики станции способны выдавать звук на уровне 50 Вт. Устройство подключено к «Яндекс.Музыке» и позволяет управлять воспроизведением с помощью голоса.
Для распознавания голоса используется технология звука Yandex IO, которая использует семь микрофонов, установленных в колонке. В «Яндексе» говорят, что система может распознать голос пользователя сквозь музыку и другие шумы. Кнопка Mute отключает микрофоны на физическом уровне, пообещали в компании.
«Станцию» можно подключить к телевизору, она способна воспроизводить фильмы и сериалы из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», ivi и «Амедиатека».
«Станция» будет стоить 9990 российских рублей (около 322 белорусских), вместе с ней прилагается несколько подписок: на три месяца на «Амедиатеку», на два месяца на ivi и 12 месяцев — на «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск». В продаже устройства появятся летом 2018 года.
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В продаже устройства появятся летом 2018 года.
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