Защитил представительницу слабого пола ценой жизни соседа





В д. Новоселки Волковысского района 27 мая в 07.35 в своем доме без видимых признаков насильственной смерти обнаружен труп пенсионера.

Установлено, что житель города Волковыска, 1955 года рождения, на протяжении четырех месяцев сожительствовал с представительницей слабого пола, 1988 года рождения. Данная пара была не прочь употребить спиртные напитки, часто ссорились, иногда даже на эти скандалы приезжали сотрудники органов внутренних дел.

26 мая между сожителями возник очередной конфликт. Мужчина приревновал свою вторую половинку. Все началось как обычная словесная перепалка, а когда градус беседы накалился, гражданин 1955 года рождения стал избивать представительницу слабого пола.

Данный конфликт услышал сосед 1983 года рождения. Он вошел в квартиру и заступился за девушку, избив мужчину, который без малого на тридцать лет старше его. Когда потерпевший уже не мог стоять на ногах мужчина остановился, положил его в кровать и накрыл одеялом, а затем ушел.

Утром девушка обнаружила, что ее сожитель отошел в мир иной. Об этом она сообщила в скорую, правда в сообщении она не упомянула возможную причину смерти. Врачи, которые приехали на вызов не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Уже после вскрытия у умершего были констатированы многочисленные переломы ребер, перелом мечевидного отростка и кровоизлияние в брюшную полость.