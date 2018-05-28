ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убытки организаций Новополоцка за год выросли на 320%. Почти вся сумма относится к «Нафтану»

29.05.2018 — Разное | Новости Полоцка  
Размер текста:
A
A
A
>

Белстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Витебской области за первый квартал 2018 года. Gorod214.by изучил статистику и обнаружил впечатляющие цифры: в Новополоцке убытки организаций за январь-март выросли в 3,2 раза.


Убытки организаций Новополоцка за год выросли на 320%. Почти вся сумма относится к «Нафтану»

Фото: naftan.by

По данным Белстата, в Новополоцке убыточных организаций стало меньше, если сравнивать в первыми месяцами 2017 года. Теперь их шесть вместо десяти (13,3% от общего количества). При этом сумма чистого убытка организаций выросла на 320% и составила почти 116 млн рублей. Это один из худших показателей в республике.

Отметим, что львиная часть суммы относится к «Нафтану». Только в январе завод сработал с убытком в 25 млн долларов.

В Полоцком районе убыточных организаций стало на одну меньше. Их 20, что составляет почти 28% от общего числа. Сумма их убытка выросла на 2,7 млн рублей (чуть больше 34% по сравнению с первым кварталом 2017 года).

Читайте также: 

«Убыточных предприятий в стране быть не должно». Александр Лукашенко поручил изучить состояние завода «Нафтан»

Минус 270 работников, почти 9 млн убытков: новополоцкий трест №16 отчитался о работе за 2017 год


 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: naftan.by По данным Белстата, в Новополоцке убыточных организаций стало меньше, если сравнивать в первыми месяцами 2017 года. Теперь их шесть вместо десяти (13,3% от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Макей: Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика