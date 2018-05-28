Убытки организаций Новополоцка за год выросли на 320%. Почти вся сумма относится к «Нафтану»

Белстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Витебской области за первый квартал 2018 года. Gorod214.by изучил статистику и обнаружил впечатляющие цифры: в Новополоцке убытки организаций за январь-март выросли в 3,2 раза.





Фото: naftan.by

По данным Белстата, в Новополоцке убыточных организаций стало меньше, если сравнивать в первыми месяцами 2017 года. Теперь их шесть вместо десяти (13,3% от общего количества). При этом сумма чистого убытка организаций выросла на 320% и составила почти 116 млн рублей. Это один из худших показателей в республике.

Отметим, что львиная часть суммы относится к «Нафтану». Только в январе завод сработал с убытком в 25 млн долларов.

В Полоцком районе убыточных организаций стало на одну меньше. Их 20, что составляет почти 28% от общего числа. Сумма их убытка выросла на 2,7 млн рублей (чуть больше 34% по сравнению с первым кварталом 2017 года).

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