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Убытки организаций Новополоцка за год выросли на 320%. Почти вся сумма относится к «Нафтану»
29.05.2018 — Разное | Новости Полоцка
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Белстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Витебской области за первый квартал 2018 года. Gorod214.by изучил статистику и обнаружил впечатляющие цифры: в Новополоцке убытки организаций за январь-март выросли в 3,2 раза.
Фото: naftan.by
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Отметим, что львиная часть суммы относится к «Нафтану». Только в январе завод
В Полоцком районе убыточных организаций стало на одну меньше. Их 20, что составляет почти 28% от общего числа. Сумма их убытка выросла на 2,7 млн рублей (чуть больше 34% по сравнению с первым кварталом 2017 года).
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Фото: naftan.by По данным Белстата, в Новополоцке убыточных организаций стало меньше, если сравнивать в первыми месяцами 2017 года. Теперь их шесть вместо десяти (13,3% от...
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