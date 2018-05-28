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Пересадили голову? Новая оптическая иллюзия не даёт покоя пользователям соцсетей
Пользователи соцсетей недоумевают, пытаясь понять, как голова мужчины могла оказаться на женском теле. Необычную фотографию разместил в Twitter пользователь @Boom_likean808.
На снимке видны обнимающиеся мужчина и женщина, при этом создаётся впечатление, будто им пересадили головы. Кажется, что мужчина стоит в женской одежде.
Снимок стал очень популярен в Сети, всего за несколько дней он набрал почти 50 тысяч репостов и около 1,5 тысяч комментариев.
Некоторые признались, что потратили более минуты, чтобы понять, в чём дело.
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Пользователи соцсетей недоумевают, пытаясь понять, как голова мужчины могла оказаться на женском теле.
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