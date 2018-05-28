Президент Беларуси проводит встречу с министром иностранных дел России

Минск и Москва сверяют позиции. Президент Беларуси в эти минуты сегодня встречается с министром иностранных дел России.

На повестке – исполнение двусторонних проектов и взаимодействие на международной арене. Особый вопрос – подготовка к Высшему госсовету. В ближайшее время президенты Беларуси и России должны одобрить приоритетные направления развития Союзного государства до 2020 года.

Сегодня же Сергей Лавров посетит Академию управления при Президенте Беларуси, где пообщается со студентами и преподавателями вуза.