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В Великобритании потерялся пассажирский поезд

29.05.2018 11:32 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Необычный случай произошел на железной дороге в Великобритании. В графстве Йоркшир потерялся пассажирский поезд,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании потерялся пассажирский поезд

Пропажу обнаружили через час. По какой-то причине состав направился не в ту сторону, в итоге пассажиры оказались в другом городе. Поезд вместе с людьми вернули на нужный маршрут.

В Великобритании потерялся пассажирский поезд

На одной из станций пассажиров пересадили в другой состав, который доставил их по месту назначения. Теперь сотрудникам ж/д компании предстоит разобраться, кто допустил ошибку.

 
 
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Новости Великобритании. Необычный случай произошел на железной дороге в Великобритании. В графстве Йоркшир потерялся пассажирский поезд,  сообщили в программе...
 
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