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Более 33 человек погибли из-за проливных дождей и наводнений в Индии
Новости Индии. Гибель людей зафиксирована в штатах, на которые пришёлся основной удар стихии: Уттар-Прадеш, Джаркханд и Бихар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ещё 28 местных жителей получили различные травмы. Многие районы скрылись под водой. Перекрыты дороги и мосты. Поступают сообщения о разрушениях.
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Новости Индии. Гибель людей зафиксирована в штатах, на которые пришёлся основной удар стихии: Уттар-Прадеш, Джаркханд и Бихар, сообщили в программе Новости «24...
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