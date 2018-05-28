Более 33 человек погибли из-за проливных дождей и наводнений в Индии

Новости Индии. Гибель людей зафиксирована в штатах, на которые пришёлся основной удар стихии: Уттар-Прадеш, Джаркханд и Бихар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Ещё 28 местных жителей получили различные травмы. Многие районы скрылись под водой. Перекрыты дороги и мосты. Поступают сообщения о разрушениях.