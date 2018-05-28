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Скончался один из пострадавших при взрыве на заводе в Королёв Стане

29.05.2018 11:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Один из пострадавших при взрыве на заводе «Алкид» в Королев Стане скончался в больнице.

По информации официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног, расследование уголовного дела по факту взрыва на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик в Минском районе продолжается.

В результате ЧП, которое произошло утром 22 мая, пострадали четыре человека.

Один из работников, который был в тяжелом состоянии, скончался в больнице. Мужчине было 33 года.

Следственные и процессуальные действия продолжаются. Проводится ряд экспертиз.

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Новости Беларуси. Один из пострадавших при взрыве на заводе «Алкид» в Королев Стане скончался в больнице. По информации официального представителя УСК по Минской...
 
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