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Скончался один из пострадавших при взрыве на заводе в Королёв Стане
Новости Беларуси. Один из пострадавших при взрыве на заводе «Алкид» в Королев Стане скончался в больнице.
По информации официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног, расследование уголовного дела по факту взрыва на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик в Минском районе продолжается.
В результате ЧП, которое произошло утром 22 мая, пострадали четыре человека.
Один из работников, который был в тяжелом состоянии, скончался в больнице. Мужчине было 33 года.
Следственные и процессуальные действия продолжаются. Проводится ряд экспертиз.
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Новости Беларуси. Один из пострадавших при взрыве на заводе «Алкид» в Королев Стане скончался в больнице. По информации официального представителя УСК по Минской...
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