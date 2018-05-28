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Зверь жестоко расправился с десятками кроликов. В Калинковичском районе поймали «чупакабру»
Новости Беларуси. В Калинковичском районе поймали «чупакабру». Она оказалась дикой собакой.
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25 мая хищника застрелил старший егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский. Его о помощи попросили жители деревни Новая Антоновка, питомцы которых пострадали от зверя – он разодрал клетки и убил сначала двух взрослых особей, а затем жестоко расправился еще с 19 кроликами.
Зинаида Северин, местная жительница:
Женщина написала заявление в милицию, чтобы принять меры по отлову бродячих псов. Супруг женщины попросил помощи у егеря.
У карьера зверь был обнаружен – он попытался скрыться, но мужчина застрелил хищника.
Виталий Садовский рассказал, что собака была необычная, похожа на шакала. Ее окрас был серо-коричневый.
Виталий Садовский, егерь:
Похожую историю мы рассказывали несколько лет назад.
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе поймали «чупакабру». Она оказалась дикой собакой. По информации издания «Калінкавіцкія навіны», хищник в ночное время...
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