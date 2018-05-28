|
Минчанин выращивал коноплю на даче в Пуховичском районе
29.05.2018 11:39 — Разное | Аргументы и факты
Незадачливого наркодельца задержали в его же лаборатории.
При осмотре дома, в котором проживал подозреваемый, сотрудниками УВД была обнаружена скрытая комната, в которой мужчина выращивал коноплю, пишет
В этой комнате была оборудована системами освещения, полива, поддержания температуры и даже вентиляцией. Здесь же правоохранители обнаружили кусты конопли в горшках, 200 граммов уже готовой марихуаны и приспособления для её употребления.
В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)