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В Ивановском районе легковушка протаранила строящийся дом

29.05.2018 11:37 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла днем 28 мая в деревне Молодово Ивановского района. Фотографии с места происшествия появились в группе «На Яновской волне» во «ВКонтакте».


Фото: vk.com/gaiivanovobel

Как сообщили БЕЛТА в ОГАИ Ивановского РОВД, автомобилем Volkswagen управлял местный житель. На Т-образном перекрестке водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в угол строящегося частного дома.

От удара кирпичная кладка частично разрушилась. К счастью, в результате ДТП никто серьезно не пострадал.

 
 
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От удара кирпичная кладка частично разрушилась. К счастью, в результате ДТП никто серьезно не пострадал.
 
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