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В Ивановском районе легковушка протаранила строящийся дом
Авария произошла днем 28 мая в деревне Молодово Ивановского района. Фотографии с места происшествия появились в
Как сообщили
От удара кирпичная кладка частично разрушилась. К счастью, в результате ДТП никто серьезно не пострадал.
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От удара кирпичная кладка частично разрушилась. К счастью, в результате ДТП никто серьезно не пострадал.
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