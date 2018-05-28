В Ивановском районе легковушка протаранила строящийся дом

Авария произошла днем 28 мая в деревне Молодово Ивановского района. Фотографии с места происшествия появились в группе «На Яновской волне» во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/gaiivanovobel

Как сообщили БЕЛТА в ОГАИ Ивановского РОВД, автомобилем Volkswagen управлял местный житель. На Т-образном перекрестке водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в угол строящегося частного дома.

От удара кирпичная кладка частично разрушилась. К счастью, в результате ДТП никто серьезно не пострадал.