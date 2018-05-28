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В Крупском районе пьяный на Audi влетел в гужевую повозку и скрылся: возчик погиб

29.05.2018 11:33 — Разное | Tut.by  
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В Крупском районе пьяный водитель устроил смертельную аварию и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: ГАИ Минской области

Авария произошла 28 мая, около 13.50, в деревне Большие Жаберичи. По предварительной информации, 30-летний водитель Audi 80 совершил столкновение с ехавшей в попутном направлении гужевой повозкой под управлением 59-летнего местного жителя.


Фото: ГАИ Минской области

В результате ДТП возчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Также травмы получила лошадь — у нее переломаны ноги.

После аварии водитель легковушки с места происшествия скрылся, однако через 40 минут был задержан в соседней деревне. Возбуждено уголовное дело.


Фото: ГАИ Минской области

— Предварительно установлено, что, находясь в деревни Щавры Крупского района, водитель вместе с 35-летним приятелем, которому принадлежит Audi, распивали спиртные напитки, после чего решили съездить в гости к родственникам в соседнюю деревню. По дороге и произошло ДТП. Медицинское освидетельствование водителя показало 2,2 промилле алкоголя, — рассказали в ГАИ.

 
 
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Авария произошла 28 мая, около 13.50, в деревне Большие Жаберичи.
 
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