"Перекуп" из Бреста незаконно заработал на перепродаже автомобилей почти 90 тысяч рублей

По данным следствия, 30-летний житель Бреста с июля 2016-го по март нынешнего года, не будучи зарегистрированным ипэшником, систематически покупал в Беларуси бэушные автомобили и перепродавал их по более высокой стоимости.





Всего за это время он получил незаконного дохода более 88 тысяч рублей.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. На имущество брестчанина наложен арест, — рассказал официальный представитель УСК по региону Дмитрий Иванюк.

Расследование уголовного дела продолжается . Количество реализованных фигурантом транспортных средств устанавливается.