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"Перекуп" из Бреста незаконно заработал на перепродаже автомобилей почти 90 тысяч рублей
По данным следствия, 30-летний житель Бреста с июля 2016-го по март нынешнего года, не будучи зарегистрированным ипэшником, систематически покупал в Беларуси бэушные автомобили и перепродавал их по более высокой стоимости.
Всего за это время он получил незаконного дохода более 88 тысяч рублей.
— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. На имущество брестчанина наложен арест, — рассказал официальный представитель УСК по региону Дмитрий Иванюк.
Расследование уголовного дела
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30-летний житель Бреста с июля 2016-го по март нынешнего года, не будучи зарегистрированным ипэшником, систематически покупал в Беларуси бэушные автомобили и...
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