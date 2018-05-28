В период летней оздоровительной кампании 2018 года в Смолевичском районе в оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием оздоровятся 1585 учащихся.

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе учреждений образования будут работать в 4 смены:

1 смена (01.06-21.06.2018) – 19 лагерей, 700 человек (из них 3 лагеря труда и отдыха для 55 учащихся, 1 лагерь для детей-инвалидов на базе ГУО «Смолевичский ЦКРОиР» 10 человек, 1 лагерь СДЮШОР);

2 смена (25.06-14.07.2018) – 4 лагеря, 140 человек (из них 1 лагерь СДЮШОР);

3 смена (17.07-06.08.2018) – 2 лагерей, 45 человек;

4 смена (09.08-29.08.2018) – 3 лагеря, 60 человек.

Лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием будут организованы на базе следующих учреждений образования:

— ГУО «СШ №1 им. В.Ф. Купревича г.Смолевичи» (20 чел.),

— ГУО «СШ №2 г.Смолевичи» (20 чел.),

— ГУО «СШ №3 г.Смолевичи» (15 чел.).

Принимающая организация – КУП «Смолевичское ЖКХ» (благоустройство территории).

На базе ГУО «Смолевичская районная гимназия» будет работать 18-дневный лингвистический лагерь дневного пребывания.

На базе ГУО «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича г.Смолевичи», ГУО «Средняя школа № 2 г.Смолевичи», ГУО «Средняя школа № 3 г.Смолевичи», ГУО «Барсуковская СШ», ГУО «Озерицкослободская СШ», ГУО «Курковский УПК д/сад-СШ», ГУО «Плисская СШ им. В.А. Микулича», ГУО «Усяжская СШ» будут работать 18-дневные лагеря дневного пребывания для высокомотивированных детей естественно-математического профиля.

Всего в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования оздоровятся 945 учащихся.

С 24.06 по 01.07.2018 года на базе ГУО «Усяжская СШ» совместно с заинтересованными службами будет организована работа оборонно-спортивного лагеря с круглосуточным пребыванием для 40 детей подучетной категории.

Кроме того, в июне-августе будут работать палаточные оздоровительные лагеря следующих профилей:

— художественный (ОО «Зеленый крест») – 50 чел., 1 лагерь;

— туристско-краеведческий – 275 чел., 20 лагерей;

— эколого-биологический – 25 чел., 2 лагеря.

10 детей-инвалидов оздоровятся в 1 смену в 18-дневном лагере с круглосуточным пребыванием на базе ГУО «Смолевичский ЦКРОиР».

190 учащийся (из них, по плану, 40 детей-сирот) будут оздоравливаться в загородных лагерях: «Волна» Смолевичского р-на, «Горизонт» п.Радошковичи, «им.Е.М.Чайки» Столбцовского р-на.

Всего в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием в период летней оздоровительной кампании 2017 года оздоровятся 640 человек.

В оздоровительных лагерях всех типов будут организованы безопасные условия пребывания детей, мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание детей, профилактику вредных привычек (в том числе курительных смесей, спайсов). Запланировано проведение совместных мероприятий с сотрудниками Смолевичского РОВД, РОЧС, ОСВОД, ЦРБ и др., а также проведение следующих акций: «Малая Родина: от изучения к действию!», «Молодежь против наркотиков», «Жыву у Беларусі і тым ганаруся», «Мы этой памяти верны», «Каникулы без дыма и огня», «Не оставляйте детей одних», «Внимание – дети» и др.

Каролина ГОРОЩИК, методист отдела образования, спорта и туризма Смолевичского райисполкома.