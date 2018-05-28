Смолевичский районный исполнительный комитет информирует о том, что на основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г.

«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» и в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» председателем Смолевичского райисполкома принято распоряжение от 28 апреля 2018 г. № 55-р «Об организации торгового обслуживания» которым ограничивается продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), а так же пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов на территории Смолевичского района с 8.00 30 мая 2018 г. до 8.00 31 мая 2018 г. и с 8.00 9 июня 2018 г. до 8.00 10 июня 2018 г., за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив, в связи с проведением «Последних звонков» и «Выпускных вечеров» в учреждениях общего среднего образования.