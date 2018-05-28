Владимир Макей обсудил с Сергеем Лавровым взаимное признание виз на время спортивных мероприятий

Перспективы белорусско-российских отношений обсудили в МИДе. Здесь состоялись переговоры министра иностранных дел Владимира Макея с его российским коллегой.

Сергей Лавров прибыл в Минск накануне с рабочим визитом. В узком и расширенном составах (с участием профильных чиновников и специалистов) обсуждается взаимодействие на международных площадках, ситуация в регионе и мире. К подписанию готово и новое межправительственное соглашение – о взаимном признании виз на время спортивных мероприятий: чемпионата мира по футболу, он стартует в России в июне, и II Европейских игр, которые примет Минск в следующем году.