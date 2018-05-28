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Взрыв на заводе «Алкид»: скончался один из пострадавших
Один из пострадавших при взрыве на заводе «Алкид» под Минском скончался в больнице.
Такую информацию предоставили в Следственном комитете.
В настоящее время расследование уголовного дела по факту происшествия на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик (НПООО «Алкид») в деревне Королёв Стан Минского района продолжается.
В СК добавили, что скончавшийся пострадавший находился в больнице в тяжёлом состоянии.
Напомним, взрыв на заводе в деревне Королёв Стан прогремел 22 мая. Пострадали четыре человека. Двое были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии.
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Один из пострадавших при взрыве на заводе «Алкид» под Минском скончался в больнице.
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