​Взрыв на заводе «Алкид»: скончался один из пострадавших

Один из пострадавших при взрыве на заводе «Алкид» под Минском скончался в больнице.

Такую информацию предоставили в Следственном комитете.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту происшествия на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик (НПООО «Алкид») в деревне Королёв Стан Минского района продолжается.

В СК добавили, что скончавшийся пострадавший находился в больнице в тяжёлом состоянии.

Напомним, взрыв на заводе в деревне Королёв Стан прогремел 22 мая. Пострадали четыре человека. Двое были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии.