В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как не заразиться в отпуске: сделать прививку, избегать контакта с животными, не употреблять уличную пищу – медики Не исключен завоз из жарких стран малярии и ряда паразитарных заболеваний. Сохраняется неблагополучная ситуация по кори в Украине, Румынии, Италии, Сербии,...

Не исключен завоз из жарких стран малярии и ряда паразитарных заболеваний. Сохраняется неблагополучная ситуация по кори в Украине, Румынии, Италии, Сербии, Греции Франции.Это не значит, что ехать в эти страны нельзя. Но нужно предпринять ряд профилактических мер, чтобы минимизировать риск заражения, подчеркнула специалист.Первое, уточнить какова эпидемиологическая ситуация, какие есть риски. Информацию можно получить у туроператора, на сайтах учреждений здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы (в том числе на сайте Минздрава).Второе, если нет необходимой прививки, то отпуск - это повод обратиться к врачу и сделать нужную прививку.Когда мы приезжаем в страну, которая отличается от нашей по эпидситуации (а у нас ситуация достаточно благополучная), следует соблюдать несколько несложных правил, отметила специалист.Следует избегать контакта с животными, поскольку они являются источником ряда инфекционных и паразитарных заболеваний. Если вы все же получили какое-то повреждение при контакте с животными, следует промыть это место теплой водой с мылом и немедленно обратиться к врачу.При контакте с кровососущими, грызунами стоит использовать репеленты и фумигаторы.Острых кишечных инфекций, вирусного гепатита поможет избежать прием пищи в предназначенных для этого местах, употребление чистой бутилированной воды.Пробуя экзотические продукты в неорганизованных местах, на рынках мы, конечно, идем на риск, подчеркнула специалист.