|
Президент — владельцу группы компаний «Штадлер»: знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение
29.05.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
«Мне приятно с вами встретиться. Я вспоминаю нашу первую встречу. Тогда я вам предложил подумать о работе в Беларуси. Вы подумали серьезно и приняли решение. С тех пор мы сотрудничаем с вами и с вашей компанией. Вы, приехав через некоторое время, предложили создать в Беларуси прекрасное инновационное перспективное предприятие. И мы его создали. Оно прекрасно работает, загрузка есть, и планы по загрузке увеличиваются. И знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение. Для меня это очень интересно, и я хотел бы из первых уст услышать предложения о развитии вашего присутствия в нашей стране», — сказал Глава государства.
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент — владельцу группы компаний «Штадлер»: знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение
«Мне приятно с вами встретиться. Я вспоминаю нашу первую встречу. Тогда я вам предложил подумать о работе в Беларуси. Вы подумали серьезно и приняли решение....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)