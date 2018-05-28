В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 18 единиц техники и более 60 спасателей тушили пожар на гомельском деревообрабатывающем предприятии - Пожару присвоили третий номер вызова, были задействованы дополнительные силы и средства, личный состав. На месте происшествия работали 18 единиц...

- Пожару присвоили третий номер вызова, были задействованы дополнительные силы и средства, личный состав. На месте происшествия работали 18 единиц техники подразделений МЧС и 63 спасателя. Бесперебойная подача воды была организована вперекачку от 2 ближайших водоисточников, - сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.- Возгорание локализовали около двух часов ночи, полностью ликвидировали - в начале четвертого утра.Огонь уничтожил кровлю здания и имущество внутри, повредил пиломатериалы на площади 200 кв. м. Пострадавших нет. Причина бедствия устанавливается.В двухэтажной производственной постройке высотой 10 м на первом этаже - склады для хранения пиломатериалов и деревообрабатывающие станки. На втором - кабинеты. Территория огорожена, в ночное время охраняется сторожем.