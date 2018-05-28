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18 единиц техники и более 60 спасателей тушили пожар на гомельском деревообрабатывающем предприятии
29.05.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
- Пожару присвоили третий номер вызова, были задействованы дополнительные силы и средства, личный состав. На месте происшествия работали 18 единиц техники подразделений МЧС и 63 спасателя. Бесперебойная подача воды была организована вперекачку от 2 ближайших водоисточников, - сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
- Возгорание локализовали около двух часов ночи, полностью ликвидировали - в начале четвертого утра.
Огонь уничтожил кровлю здания и имущество внутри, повредил пиломатериалы на площади 200 кв. м. Пострадавших нет. Причина бедствия устанавливается.
В двухэтажной производственной постройке высотой 10 м на первом этаже - склады для хранения пиломатериалов и деревообрабатывающие станки. На втором - кабинеты. Территория огорожена, в ночное время охраняется сторожем.
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- Пожару присвоили третий номер вызова, были задействованы дополнительные силы и средства, личный состав. На месте происшествия работали 18 единиц...
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