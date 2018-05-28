В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Дрогичинском районе разыскивают 16-летнюю школьницу: недавно она родила ребенка Кстати, за последние два года школьницу многократно объявляли в республиканский розыск. Она обещала взяться за ум, но, похоже, это были только слова. В...

Кстати, за последние два года школьницу многократно объявляли в республиканский розыск. Она обещала взяться за ум, но, похоже, это были только слова.В Хомской СШ отмечают, что ученица ушла из дома буквально за несколько дней до последнего звонка. В начале июня она должна сдавать экзамены за курс базовой школы, но теперь неясно, как педагогам поступить в необычной ситуации. В учреждении образования надеются, что беглянку все-таки найдут.В УВД Брестского облисполкома рассказали, что местонахождение школьницы пока не установлено. Она склонна к бродяжничеству.