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В Беларуси сейчас регистрируют единичные случаи кори, ситуация несопоставима, например, с Украиной - медики
29.05.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
«На территорию страны с февраля было уже несколько завозов вируса кори (это подтверждено не только эпидемиологически, но и лабораторно) и ограниченная местная передача», - отметила Глинская.
По ее словам, в Минске было два завоза кори и три случая заболевания. В Гродненской области было зафиксировано несколько десятков случаев, ситуация там локализована, новых случаев заболевания нет.
В Брестской и Гомельской областях регистрируются единичные случаи заболевания корью. По Брестской области, например, речь идет о нескольких десятках случаев, которые локализуются в пределах буквально двух многодетных семей, не прививших своих детей.
Специалист опровергла информацию о случаях заболевания корью в Жодино.
Конечно о цифрах, которые отмечены в странах европейского региона, не говоря уже об Украине, у нас речь идти не может, поскольку в Беларуси высокая иммунная прослойка, подчеркнула Глинская.
Если в Украине охват профилактическими прививками – в районе 30-35% (это низкий уровень, при котором очень сложно контролировать распространение заболевания), то у нас охват иммунизацией среди детей – более 97%, у взрослых – 90-95%, отметила она.
В Украине определенная проблема с заболеваемостью корью существует, но есть реальное средство предупреждения. Если ты привит – риск заболеть минимален.
«Две прививки против кори, проведенные в течение жизни, дают очень длительный, практически пожизненный иммунитет. Поэтому мы говорим, что целесообразно сделать прививку только тем, у кого прививок нет, или тем, у кого есть сведения только об одной прививке», – сказала Глинская.
Говоря о симптомах, специалист отметила, что корь начинается с повышения температуры и наличия катаральных явлений (насморк, мокрота, отечность и боль в горле). На первом этапе отличить корь от острой респираторной инфекции достаточно сложно. Через несколько дней появляется сыпь.
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В Беларуси сейчас регистрируют единичные случаи кори, ситуация несопоставима, например, с Украиной - медики
«На территорию страны с февраля было уже несколько завозов вируса кори (это подтверждено не только эпидемиологически, но и лабораторно) и ограниченная...
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