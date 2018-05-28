В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Грузовик с битумом опрокинулся в Докшицком районе: пострадали двое Водитель МАЗа перевозил цистерну с битумом из Лепеля в Глубокое, на извилистой дороге не справился с управлением и съехал кювет. Грузовик перевернулся,...

Водитель МАЗа перевозил цистерну с битумом из Лепеля в Глубокое, на извилистой дороге не справился с управлением и съехал кювет. Грузовик перевернулся, водитель и пассажир оказались заблокированы в кабине. При помощи специнструмента их достали спасатели.С травмами различной степени тяжести 37-летний водитель, сотрудник ДРСУ-145, и его пассажир, 27-летний гражданин Российской Федерации, доставлены в больницу.