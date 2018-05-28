В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белгидромет: 30 мая воздух прогреется до +30°С Ожидается, что будет переменная облачность и погода преимущественно без осадков. Лишь днем местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди,...

Ожидается, что будет переменная облачность и погода преимущественно без осадков. Лишь днем местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди, грозы.Ветер ночью слабый, а днем — 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, в некоторых районах — +9…+12°С, а днем будет от +24 до +30 градусов.В четверг сохранится примерно такой же температурный фон. А вот календарное лето, как ожидается, начнется с ощутимого похолодания: 1 июня в отдельных районах на северо-востоке страны даже возможны слабые заморозки на почве.