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Белгидромет: 30 мая воздух прогреется до +30°С
29.05.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
Ожидается, что будет переменная облачность и погода преимущественно без осадков. Лишь днем местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди, грозы.
Ветер ночью слабый, а днем — 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, в некоторых районах — +9…+12°С, а днем будет от +24 до +30 градусов.
В четверг сохранится примерно такой же температурный фон. А вот календарное лето, как ожидается, начнется с ощутимого похолодания: 1 июня в отдельных районах на северо-востоке страны даже возможны слабые заморозки на почве.
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Ожидается, что будет переменная облачность и погода преимущественно без осадков. Лишь днем местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди,...
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