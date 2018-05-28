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Мининформ ограничил доступ к двум интернет-ресурсам
29.05.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
Речь идет о сайтах av.com.by и goabay.com. Мининформ принял решение об ограничении доступа к указанным сайтам 28 мая в связи с размещением на данных порталах ненадлежащей рекламы.
Решение о блокировке принято на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли согласно статьям 38, 511 Закона Беларуси о СМИ.
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Речь идет о сайтах av.com.by и goabay.com. Мининформ принял решение об ограничении доступа к указанным сайтам 28 мая в связи с размещением на данных порталах ненадлежащей...
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