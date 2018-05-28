В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Раскрыта схема хищений с «Борисовского завода «Автогидроусилитель» Обвиняемыми признаны исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода, кладовщик предприятия и директор столичной...

Обвиняемыми признаны исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода, кладовщик предприятия и директор столичной коммерческой фирмы.Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, для хищения фигуранты использовали бестоварные накладные, в которых содержалась информация о поставке товара вадрес борисовского предприятия. Фактически никакой товар не поставлялся.За якобы поставленный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы производился перевод денег, которые в последующем обналичивались и делились между участниками преступного сговора, проинформировали в СК.По данным следствия, только по одному факту фигуранты похитили более 20 тысяч рублей. А всего следователи располагают данными о нескольких эпизодах хищения, которые происходили с мая 2016 года по март 2018 года.На имущество фигурантов наложен арест, они заключены под стражу. Действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, группой лиц. Расследование продолжается.