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Раскрыта схема хищений с «Борисовского завода «Автогидроусилитель»

29.05.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Обвиняемыми признаны исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода, кладовщик предприятия и директор столичной коммерческой фирмы.

Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, для хищения фигуранты использовали бестоварные накладные, в которых содержалась информация о поставке товара в 

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адрес борисовского предприятия. Фактически никакой товар не поставлялся.

За якобы поставленный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы производился перевод денег, которые в последующем обналичивались и делились между участниками преступного сговора, проинформировали в СК.

По данным следствия, только по одному факту фигуранты похитили более 20 тысяч рублей. А всего следователи располагают данными о нескольких эпизодах хищения, которые происходили с мая 2016 года по март 2018 года. 

На имущество фигурантов наложен арест, они заключены под стражу. Действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, группой лиц. Расследование продолжается.




 
 
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Обвиняемыми признаны исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода, кладовщик предприятия и директор столичной...
 
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