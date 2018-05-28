﻿ «У водителя 2,2 промилле». В Крупском районе пьяный водитель Audi протаранил гужевую повозку и скрылся с места ДТП — возчик погиб. 21.by
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«У водителя 2,2 промилле». В Крупском районе пьяный водитель Audi протаранил гужевую повозку и скрылся с места ДТП — возчик погиб

29.05.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В результате сельчанин от полученных травм скончался. А вот водитель с места ДТП скрылся. Вскоре его, впрочем, задержали недалеко от места инцидента, рассказал корреспонденту sb.by начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Олег Тюрин: 

— Буквально через 40 минут после аварии автомобиль был обнаружен примерно в пяти километрах — в соседней деревне. Первичное медицинское освидетельствование показало у водителя 2,2 промилле. Установлено, что перед аварией этот мужчина выпивал вместе со своим 35-летним приятелем в деревне Старые Щавры, а затем они вдвоем поехали к родственникам. Машина, по предварительной информации, принадлежит второму мужчине, который находился в авто в качестве пассажира. За руль он не сел, так как не имеет водительского удостоверения.




В 2012 году жодинец, совершивший смертельный наезд, уже привлекался к административной ответственности за оставление места ДТП с материальным ущербом и был лишен водительских прав на полгода.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
 
 
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В результате сельчанин от полученных травм скончался. А вот водитель с места ДТП скрылся. Вскоре его, впрочем, задержали недалеко от места инцидента,...
 
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