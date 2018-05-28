В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «У водителя 2,2 промилле». В Крупском районе пьяный водитель Audi протаранил гужевую повозку и скрылся с места ДТП — возчик погиб В результате сельчанин от полученных травм скончался. А вот водитель с места ДТП скрылся. Вскоре его, впрочем, задержали недалеко от места инцидента,...

В результате сельчанин от полученных травм скончался. А вот водитель с места ДТП скрылся. Вскоре его, впрочем, задержали недалеко от места инцидента, рассказал корреспонденту sb.byВ 2012 году жодинец, совершивший смертельный наезд, уже привлекался к административной ответственности за оставление места ДТП с материальным ущербом и был лишен водительских прав на полгода.По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома