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Лукашенко обсудил с Лавровым подготовку к заседанию ВГС
29.05.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
«Сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату. У белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении. Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы обсудить, потому что знаю, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы Правительства. Это тоже очень важный момент», - заявил белорусский лидер.
Отношения между Беларусью и Россией находятся на высоком уровне, причем это касается различных направлений сотрудничества: политики, экономики, социальной сферы и культуры. Российская Федерация - основной торговый партнер Беларуси.
Визит главы внешнеполитического ведомства России в нашу страну проходит 28-29 мая. Также сегодня Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
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«Сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и...
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