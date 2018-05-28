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Скончался один из работников, пострадавших от взрыва на заводе «Алкид»
29.05.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
«Один из работников (1985 года рождения), находившийся в больнице тяжелом состоянии, скончался», - проинформировала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
СК продолжает расследование уголовного дела по факту происшествия.
«Следователями и специалистами ГКСЭ в ходе осмотра обнаружены и изъяты фрагменты проводников, пробы готовой продукции и иные материалы», - сообщила Белоног.
Проводится комплекс экспертиз, в том числе пожарно-техническая и взрывотехническая. Взрыв на предприятии произошел утром 22 мая.
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«Один из работников (1985 года рождения), находившийся в больнице тяжелом состоянии, скончался», - проинформировала официальный представитель УСК по Минской...
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