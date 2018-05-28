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В Минске 30 мая пустят дополнительные автобусы и троллейбусы

29.05.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Это связано с проведением в среду в «Минск-Арене» республиканского праздника «Последний звонок-2018», на который соберутся сотни выпускников. Поэтому с 15.00 до 17.00 на некоторые участки с потенциальной напряженностью трафика выведут дополнительные единицы транспорта.

На автобусный маршрут № 1 «Вокзал — ДС Веснянка» выйдут дополнительные 8 машин, на маршрут № 133 «ДС Карбышева — ДС Веснянка» — 3 дополнительные единицы, на троллейбусный маршрут № 10 «ДС Веснянка — ДС Малиновка-4» — 6 единиц.

Кроме того, будет введен временный троллейбусный маршрут № 10Д «ДС Веснянка — станция метро Пушкинская».


 
Теги: Минск
 
 
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Это связано с проведением в среду в «Минск-Арене» республиканского праздника «Последний звонок-2018», на который соберутся сотни выпускников. Поэтому с 15.00 до 17.00...
 
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