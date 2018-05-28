В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске 30 мая пустят дополнительные автобусы и троллейбусы Это связано с проведением в среду в «Минск-Арене» республиканского праздника «Последний звонок-2018», на который соберутся сотни выпускников. Поэтому с 15.00 до 17.00...

Это связано с проведением в среду в «Минск-Арене» республиканского праздника «Последний звонок-2018», на который соберутся сотни выпускников. Поэтому с 15.00 до 17.00 на некоторые участки с потенциальной напряженностью трафика выведут дополнительные единицы транспорта.На автобусный маршрут № 1 «Вокзал — ДС Веснянка» выйдут дополнительные 8 машин, на маршрут № 133 «ДС Карбышева — ДС Веснянка» — 3 дополнительные единицы, на троллейбусный маршрут № 10 «ДС Веснянка — ДС Малиновка-4» — 6 единиц.Кроме того, будет введен временный троллейбусный маршрут № 10Д «ДС Веснянка — станция метро Пушкинская».