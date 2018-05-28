​Доступ к двум интернет-ресурсам ограничен за некорректную рекламу

Министерство информации Беларуси сообщило об ограничении доступа в двум интернет-ресурсам. Это связано с тем, что они размещали ненадлежащую рекламу.

В частности, в министерстве сообщили, что решение принято 28 мая 2018 года, ограничен доступ к интернет-ресурсам по продаже автомобилей и запчастей, а также по доставке товаров из Индии (av.com.by и goabay.com) за ненадлежащую рекламу.