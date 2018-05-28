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Россия и Беларусь взаимно признали визы на время ЧМ по футболу и Евроигр-2019
29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Главы МИД России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей подписали во вторник в Минске соглашение о взаимном признании виз на период проведения Чемпионата мира по футболу и II Европейских игр. Документ вступит в силу с 1 июня и прекратит действие после окончания Игр.
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Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси
Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. II Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года.
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Документ вступит в силу с 1 июня и прекратит действие после окончания II Европейских игр.
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