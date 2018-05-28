Россия и Беларусь взаимно признали визы на время ЧМ по футболу и Евроигр-2019

Главы МИД России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей подписали во вторник в Минске соглашение о взаимном признании виз на период проведения Чемпионата мира по футболу и II Европейских игр. Документ вступит в силу с 1 июня и прекратит действие после окончания Игр.

Ранее Минск предложил Москве два варианта соглашений для регулирования потока болельщиков и туристов, желающих попасть в Россию через территорию Беларуси. Министры подписали сокращенную версию одного из этих документов.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун отметил, что обе стороны также ведут работу над большим соглашении о взаимном признании виз между двумя государствами. Переговоры по этому соглашению должны заврешиться к концу 2018 года.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. II Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года.