Почему сельчане не спешат заводить подсобные хозяйства?

На заседании президиума районного Совета депутатов рассмотрен вопрос об итогах работы по организации закупа у населения района излишков сельскохозяйственной продукции в прошлом году и задачах по дальнейшему развитию личных подсобных хозяйств.

Быть неравнодушными

В начале обсуждения председатель районного Совета депутатов И.Ф. Козел подчеркнула важность рассматриваемой темы. Личные подсобные хозяйства – это реальная возможность повышения доходов и самозанятости сельских жителей, обеспечения продуктами питания своей семьи, предотвращение миграции из сельской местности. Ни для кого не секрет, что люди от земли физически развиты, трудолюбивы, ответственны. Из них получаются хорошие специалисты агропромышленного комплекса или предприимчивые фермеры.

Но при недостатке разъяснительной работы о пользе ЛПХ и поддержки в их ведении заинтересованность сельчан в развитии подсобных хозяйств падает.

— Задача председателей сельских Советов, депутатского корпуса, заинтересованных служб — вести разъяснительную работу, оказывать консультативную и практическую помощь желающим заниматься подсобным хозяйством, — отметила Ирина Францевна. — Ведь доверие к власти завоёвывается умением вникать в нужды и проблемы людей.

И государству – польза, и себе – доход

Первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома О.М. Костюк рассказала, что в районе 6424 семьи держат ЛПХ. В них насчитывается 540 коров — это на 17 голов меньше, чем в 2017 году. В прошлом году от населения закуплено более 2092 тонн молока, что в расчёте на одну голову составляет 3757 кг. Поскольку стоимость литра молока составляет 44 копейки, нетрудно подсчитать, что в среднем бурёнка приносит хозяину 1653 рубля в год.

И многие сельчане видят выгоду в пополнении семейного бюджета. Лидирует по закупкам Освейский сельсовет – в общем объёме сдаваемой продукции 30 % молока собирается от населения. Выплаты производятся подекадно. Доход мог быть и больше, если бы сдатчики щепетильнее относились к качеству молока – оно не всегда отвечает требованиям Госстандарта о закупках. В соответствии с ними продукция должна быть чистой, без грязи и примесей, необходимой кислотности и плотности. Но порой из-за нерадивости и безответственности одного хозяина страдают все молокосдатчики. В прошлом году не принято более 10 тысяч тонн молока из-за содержания в нем антибиотиков или повышенной кислотности. А значит, люди потеряли часть возможной оплаты.

В подсобных хозяйствах закуплено также 170 голов молодняка КРС. Из 14 сельскохозяйственных организаций не выполнили план 10 хозяйств, а ОАО «Антоново-Агро» вообще не занималось этим вопросом.

Увеличилось на подворьях поголовье свиней (1521), коз (300), пчелосемей (1790), кур (22,5 тысячи). Снизилось — лошадей (с 88 до 68), овец, кроликов.

Сельскохозяйственные организации района реализуют населению сено, солому, зерно, картофель, органические удобрения, продают молодняк. Оказываются услуги по обработке приусадебных участков, предоставлении сенокосов и пастбищ, лечению домашнего скота. Правда, мощная энергонасыщенная техника, пришедшая в последние годы в хозяйства, не предназначена для работы на малых площадях. И хозяйства не могут удовлетворить в полном объеме запросы населения по обработке приусадебных участков. Поэтому услуги по вспашке, распиловке дров, скашиванию трав предоставляют ОАО «Верус», ТЦСОН, частные предприниматели.

Налажен закуп молока от населения, который осуществляют 4 индивидуальных предпринимателя.

В районе проходит идентификация животных, работает региональный представитель ГУ «Центр информационных технологий в животноводстве».

Была бы продукция, а покупатель найдётся

Председатель правления райпо И.А. Томашевич отметила, что потребкооперация гарантирует закуп выращенной или собранной продукции у населения, фермеров, юридических лиц. Оплата производится своевременно. Продукция проходит первичную переработку и направляется в торговлю, общепит или на экспорт.

В райпо работают 4 заготовительных пункта, 7 заготовителей, есть овощехранилище на 300 тонн, скотоубойный цех, 7 холодильных камер, склады вторичного сырья и пушнины. Заготовкой также занимаются 76 магазинов и 7 автолавок. Координирует работу отдел заготовок райпо. Информация о закупаемом сырье, ценах, требованиях к качеству размещена на специальных стендах во всех магазинах. Широко используется реклама на страницах районной газеты «Дзвінская праўда», создан сайт.

О результатах заготовительной деятельности, как средстве увеличения доходов населения, красноречиво говорят цифры. За прошлый год закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму 1877 тыс. рублей. Населению выплачено 833 тыс. рублей.

Желающие заработать могут «найти деньги» буквально под ногами. Увеличились закупки картофеля, плодов, зерна, грибов, мяса, лома цветных металлов, вторичного полимерного сырья и стеклобоя.

Вернуть в село хозяина

К сожалению, далеко не все пользуются возможностью заработать. С повышением уровня жизни нередко можно слышать: «Зачем гнуть спину на огороде?». Есть только немногие люди, как фермеры Виктор Игнатьевич Лагун и его сын Сергей в Сарьянском сельсовете, которые в больших объёмах выращивают картофель, свёклу, морковь, капусту. Своей продукцией они обеспечивают практически весь район. В прошлом году сдали 3 тонны моркови, 12 — свёклы хорошего качества. В этом году заключен договор с Р.В. Шайтерёнок из Шайтерово на поставки цветов. Но это единичные примеры.

Райпо вынуждено закупать недостающую растительную продукцию у предприимчивых людей из других районов и областей страны. Получается, что деньги уходят в те регионы, способствуя повышению благосостояния их жителей. Постоянный сдатчик из Глубокского района В.О. Кухто реализовал 19 т картофеля, 12 т капусты, 2,3 т свёклы, 3,5 т моркови. Глубочанин В.П. Подъельский на протяжение двух лет привозит более 4000 тюльпанов на сумму 4,5 тыс. рублей. Т.И. Киселёва из Россонского района поставляет зелёный лук в зимний период. И таких поставщиков «со стороны», увозящих деньги из района, немало. А у нас получается, что работать не спешим, а на недостаток денег жалуемся. Но ведь ничто не приходит само по себе.

Председатель Борковичского сельского Совета депутатов Е.М. Есипёнок поделилась своим видением развития личных подсобных хозяйств на подведомственной территории, остановилась на проблемах, которые надо решать.

Начальник отдела розничных услуг РПЦ отделения ОАО «Белагропромбанк» О.В. Черноок рассказала о кредитах на развитие подсобного хозяйства.

На заседании также поднимались вопросы по эффективному использованию земли, закреплению за новыми хозяевами неиспользуемых земельных участков, наведению порядка, информацию по которым предоставила представитель землеустроительной службы райисполкома И.М. Болтрушевич.

Главный вывод обсуждения – воспитывать у нашего человека чувство хозяина и создавать для этого необходимые условия. Каждый житель малых населённых пунктов должен почувствовать: личные подсобные хозяйства — это не только обеспечение себя экологически чистыми продуктами питания, но и хороший способ получения дополнительных доходов.

Лариса ЗАЙЦЕВА.